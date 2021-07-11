البابا تواضروس يعزى فى ضحايا حرائق غابات قبرص

ونقل نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والنائب البابوى لإيبارشية بنى مزار تعزيات قداسة البابا لأسر الشباب الأربعة المنتقلين، وذلك فى عظة صلوات تجنيزهم، وأشار إلى أن قداسة البابا كان يتابع إجراءات نقل الجثامين منذ أمس، كما نقل عن قداسته كذلك شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى.
كما قدم الشكر لوزارة الصحة الدكتورة هالة زايد، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لما قدمته من جهود بالمتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث، وكذلك تسهيل إجراءات عودة الجثامين.
وأقيمت صلوات تجنيز الشباب الأربعة: عزت سلامة، وعيد نشأت، وصموئيل ميلاد، وماجد يونان، بكنيسة السيدة العذراء ظهر اليوم بقرية الناصرية، مسقط رأسهم، بحضور السفير القبرصى بمصر هومر مافروماتيس، ومحافظ المنيا أسامة القاضى.
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