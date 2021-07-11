أبرزها الثلاثة يشتغلونها ومدرسة المشاغبين..أعمال فنية تناولت قضية الثانوية العامة

/639968/أبرزها-الثلاثة-يشتغلونها-ومدرسة-المشاغبينأعمال-فنية-تناولت-قضية-الثانوية-العامة

تسعى الأعمال الفنية دائما لابراز المشاكل التي يعاني منها المجتمع لتوعية المشاهدين بها ومحاولة للوصول لحل جذري يمنع أو يقلل من انتشارها بين الأجيال التالية، ومن بين القضايا التي ناقشتها السينما المصرية مشكلة تناول المخدارت، والارهاب، والبطالة، ولكن القضية التي تشغل جميع الشعب في الوقت الحالي هي معاناة الطلاب مع الثانوية العامة التي يصفها الأهالي والطلبة “بالبعبع” وفي هذا التقرير سنرصد لكم أهم الأعمال التي تناولت هذه القضية بشكل كوميدي ساخر لتخفف من حدتها.

دوت الخليج يرصد اهم الأعمال التي تناولت معاناة الطلاب مع الثانوية العامة

مسلسل مش معقول “القضية الخاصة بالثانوية العامة”

مسلسل مش معقول مسلسل كوميدي يناقش السلبيات التي يعاني منها المجتمع المصري وكان من بينها معاناة الطلاب من المواد التي يدرسونها في الثانوية العامة وكان تتر العمل عن الثانوية العامة واتت بعنوان “ياصم صم الثانوية” وهي من غناء الهضبة عمرو دياب.

“مش معقول” من بطولة حسن عابدين، وعبدالرحمن أبو زهرة، وخيرية أحمد، ورياض الخولي ومن انتاج 1986.

مسرحية مدرسة المشاغبين

تعتبر مسرحية “مدرسة المشاغبين” من أولى الأعمال التي ناقشت فكرة الثانوية العامة في إطار كوميدي، ودارت أحداث الفيلم حول خمسة من الطلبة المشاغبين كانو يعانون من الرسوب المستمر بسبب ضغط الأهالي على أبناءهم للحصول على درجات مرتفعة ودخول الكليات التي يحددونها لهم، عندما لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، يستعين بمعلمة كي تهذبهم لتكون هي المصدر الأساسي في تخطي تلك المرحلة بأسلوبها الراقي.

والعمل منطولة سعيد صالح وسهير البابلي وعادل إمام ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفي وهادي الجيار، تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي وتم عرضها في 1974

فيلم الناظر

فيلم “الناظر” فيلم كوميدي يحكي قصة شاب راسب في الثانوية العامة، ويصبح ناظر مدرسة ليتعلم خلال رحلته الكثير عن كيفية التعلم في شكل تربوي، وأنه كان ضحية عنف أسري وصل من خلاله للرسوب، موضحًا أنه رغم رسوبة استطاع أن يتفوق في إدارة المدرسة رغم فشل طلابها نتيجة اهمال المدرسين.

فيلم الثلاثة يشتغلونها

تدور أحداث فيلم “الثلاثة يشتغلونها” حول الفتاة المتفوقة "نجيبة متولي الخولي" التي تنجح في الثانوية العامة، بنسبة 101%، وتدخل كلية الآثار، وتتعرف علي 3 شباب يستغلونها لاقتين الى أن المدرسة الحقيقية هي المواقف وليس مجموع الثانوية العامة.

وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز وصلاح عبد الله وهالة فاخر ونضال الشافعي وأمير المصري وشادي خلف، تأليف يوسف معاطي، إخراج علي إدريس وتم انتاجه 2010.

فيلم بنات ثانوي

تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية ، فيلم «بنات ثانوي» من بطولة محمد الشرنوبي، جيملة عوض، محمد مهران، هنادي مهنا، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

فيلم EUC

فيلم EUC يجسد طبيعة الحياة بعد حصول ثلاث طلاب على نتيجة الثانوية العامة، يرسبون ويتجهون للكذب خوفًا من رد فعل أهلهم ليصلون إلى السجن في النهاية.

الفيلم من بطولة محمد سلام وكريم قاسم وعمرو عابد ولطفي لبيب وبدرية طلبة، تأليف عمر جمال، إخراج أكرم فريد.

فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمود

تناول الفيلم فكرة التعليم بشكل عام، ودارت قصته حول مدرس في بلد ريفي يعرف بالحزم والشدة والانضباط إلى أن تدفعه الظروف أن يعمل في إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة، ويقابل نماذج مختلفة من الطلبة الذين يعتمدوا على الواسطة في النجاح.

«رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، بطولة محمد هنيدي، سيرين عبد النور، ليلى طاهر، تأليف يوسف معاطي، إخراج وائل إحسان.