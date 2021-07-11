في ذكرى رحيله الثامنة.. مسيرة ذهبية لـ«غزال» الزمالك

/640035/في-ذكرى-رحيله-الثامنة-مسيرة-ذهبية-لـغزال-الزمالك

تحل اليوم الأحد الذكرى الثامنة على وفاة “الغزال” إبراهيم يوسف أيقونة الزمالك وأسطورة القلعة البيضاء، حيث توفى فجر الخميس 11 يوليو 2013، عن عمر يناهز 54 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية أدت لفقدان الكرة المصرية ونادي الزمالك واحد من أبرز نجومها على مدار التاريخ.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويعتبر إبراهيم يوسف واحدا من أفضل من لعبوا في مركز الدفاع في تاريخ الكرة المصرية، وهو واحد من القلائل الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب مصري أكثر من مرة رغم أنه كان يلعب في مركز ذو متطلبات دفاعية.

وحقق “الغزال” مع الزمالك عدة بطولات حيث حصل على بطولة الدوري المصري 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1988 وبطولة كأس مصر مرتين عامي 1979 و1988 ، ودوري أبطال أفريقيا مرتين عام 1984 و1986 ، وكأس الآفروآسيوية للأندية عام 1988.

وتوج يوسف بلقب أفضل ليبرو في البطولة الإفريقية عام 1984 ، وحصل على ثاني أفضل لاعب في أفريقيا في تصنيف مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة، وثالث أفضل لاعب بالقارة السمراء في العام التالي في تصنيف المجلة الشهيرة، ويعتبره رموز الكرة المصرية أفضل ليبرو في التاريخ.

إبراهيم يوسف قدم الكثير للزمالك، وهو بلا شك “الغزال” الذي سكن وجدان الجماهير، ونال احترام وإشادة المنافسين، ومهما مر الزمن يظل إبراهيم يوسف رمزا للكرة المصرية، وأسطورة “زملكاوية” خالدة في قلوب الجماهير.

طبيب الزمالك

والجدير بالذكر أن أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة الابوع الماضي على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

فيما بعد مرور 27 جولة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم المحلي الحالي 2020-2021، يسير الزمالك بخطى ثابتة نحو اقتناص الدرع.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر لقاءين .

وشهدت مباريات الزمالك عدة انتصارات بأهداف قاتلة، أو حتى في الدقائق الأخيرة، لتحسم الثلاث نقاط للفارس الأبيض.

أول تلك الأهداف من نصيب إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بالجولة السابعة عندما سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية حسمت الانتصار للفريق المتصدر.