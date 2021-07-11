/640033/كل-ماتريد-معرفته-عن-مباراة-الأهلي-ومصر-المقاصة-بالدوري-الممتاز

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره الفيومي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري

وتقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز بسبب إرتباطات الفريق الأحمر قاريا، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

ويدير محمود عاشور الحكم الدولي المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة بالدوري الممتاز ، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، فيما يأتي محمد الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وعاطف حسين مساعدا لحكم الفيديو، وهو ذات الحكم الذي تولي مسئولية مواجهة الزمالك والمقاصة.

تشكيل الأهلي أمام المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن "جونيور أجاي"، حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل المقاصة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمد الدسوقي – أحمد مودي – أحمد صبيحة – فارس طارق.

خط الوسط: شيميلس بيكيلي – هشام محمد – سعيد الونش.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – باسم مرسي – عبدالله مجدي.

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية. خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن

تصريحات مثيرة من عبدالجليل

في نفس السياق قال عبد الجليل فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو"، " أنا بعدي عن الدوري الممتاز مايقارل 7 سنوات ، وكنت بدرب الناشئين، لذا عندما أطلقت تصريحاً ورأيت هجوم حينها تأثرت كثيراً”.

وتابع نجم الأهلى السابق، "الناس تتحدث بأني سوف أقوم بتفويت المباراة للأهلى واوجه لهم رسالة أنا بعامل ربنا أولا وأخيراً وأتمنى تقديم مباراة محترمة تليق بمصر المقاصة".