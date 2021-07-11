مفاجأة سارة حول إصابة كريستيان إيركسن

نشرت العديد من التقارير الصحفية الدنماركية، عن موعد عودة الدنماركي كريستيان إيركسن إلى فريقه إنتر ميلان الإيطالي، ويعرض موقع دوت الخليج تفاصيل وموعد عودة الدولي كريستيان إيركسن إلى فريقه الإيطالي إنتر ميلان.

موعد عودة الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن لفريقه إنتر ميلان الإيطالي

أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن كريستيان إريكسن لاعب خط وسط منتخب الدنمارك وفريق إنتر ميلان الإيطالي، سيعود إلى فريقه الأسبوع المقبل، وذلك من أجل الخضوع إلى كافة الفحوصات الطبية مع انتر ميلان للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

إصابة كريستيان إيركسن في مباراة منتخب الدنمارك ومنتخب فنلندا

يذكر أن الدولي كريستيان إيركسن، تعرض لسكتة قلبية مفاجئة، أثناء مباراة منتخب الدنمارك ومنتخب فنلندا، ضمن منافسات المباراة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وتمكن لاعبي المنتخبين والجهاز الطبي التعامل معه بنجاح، وأعادوا إليه النبض مرة أخرى.

وأوضحت الصحف الدنماركية، أن كريستيان إيركسن قرر العودة إلى فريقه إنتر ميلان الإيطالي، وذلك لمقابلة زملائه في الفريق، وتحية سيميوني إنزاجي المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميلان، بالإضافة إلى الخضوع للفحوصات اللازمة.

سميوني إنزاجي يتواصل مع كريستيان أيركسن

وعبر سيميوني إنزاجي المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميلان، عن حزنه بتعرض كريستيان إيركسن لسكتة قلبية في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا ضمن منافسات بطولة يورو 2020، قائلا: "قمت بالتواصل مع كريستيان إيركسن قبل أن تبدء مباريات اليورو، وأكدت له خلال تواصلي نعه أنني سأقوم بالإعتماد عليه في صفوف الفريق".

وتابع: "إيركسن لديه الوقت الكافي للعزدة إلى المشاركة مرة أخر، ونحن ننتظره بأذرع مفتوحة".

قام الإتحاد الأوروبي بتوجيه دعوة خاصة لإيركسن لحضور مباراة نهائي يورو 2020 بين منتخب إنجلترا ومنتخب إيطاليا.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإنجليزي حراسة المرمى: جوردان بيكفورد .

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شو .

خط الوسط: ديكلان رايس - ماسون مونت – فيليبس .

خط الهجوم: ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج .

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي حراسة المرمى: دوناروما .

خط الدفاع: دي لورينزو - كيليني - بونوتشي - إيمرسون .

خط الوسط: جورجينو - فيراتي - باريلا .

خط الهجوم: فيدريكو كييزا - انسيني - إيموبيلي .