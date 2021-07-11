«يورو 2020»: من لا شئ لبطل أوروبا.. قصة جورجينيو «دينامو إيطاليا»

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كشف بريسيانتيلي مدير هيلاس فيرونا السابق، عن قصة جورجينيو قبل دخوله عالم النجومية، وبداية حياته الشخصية، وما عاناه اللاعب في أول مسيرتة الكروية والإحترافيه، وما قدمه له حتي الإقتراب إلى منصات التتويج، من ثاني أكبر البطولات في العالم، بطولة كأس أمم أوروبا 2020، مع منتخب بلاده إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل قصية جورجينيو لاعب خط وسط المنتخب الإيطالي، ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، وبطل دوري أبطال أوروبا 2020.

قبل الخوض في قصة بداية جورجينيو في عالم كرة القدم، دعونا نتعرف على أرقام جورجينيو في بطولة يورو 2020، من بداية دور المجموعات حتي الوصول لنهائي البطولة، وسنتعرف على ذلك في لمحة بسيطة سريعة وخفيفة.

أرقام جورجينيو في البطولة

عددت التمريرات 230، وعدد التمريرات الناجححة 190، الإعتراض 7، التدخلات 5، التمريرات الأمامية 87 تمريرة.

قصة جورجينيو

قال: “في عام 2007، كنا نعاني من مشاكل مالية، اضطر الفريق للاتجاه إلى سياسة البحث عن لاعبين صغار، كان جورجينيو أحدهم، شاب صغير يعيش مع كهنة في غرفة ويحصل على وجبة واحدة في اليوم”.

وأكمل: “‏تجادلت مع الكهنة من أجل أن يعطوه المزيد من الطعم ليأكله”.

وواصل: “لم يكن معي الكثير من المال في ذلك الوقت، ومع ذلك كنت أعطيه 50 يورو كلما إستطعت، أتذكر أيضًا حارس مرمانا رافاييل، كان هو الآخر يُساعده ويعطيه بعض النقود”.

وأضاف: “في فيرونا، كنا نجبره على تمضية اليوم بأكمله معنا، كانت الطريقة الوحيدة له من أجل التعلم ودراسة اللغة أيضًا”.

وزاد: “لقد عانى من صعوبات خلال اللعب، فجسمه كان نحيفًا جدًا مقارنة باللاعبين الناشطين في الكالتشيو”.

ماوريسيو ساري يتدخل

وواصل: “‏هناك رجل غيّر حياته، وهو ماوريسيو ساري، لقد طلب مني إحضار جورجينيو من فريق الشباب، فقد كان يتابعه ووقع في حبه، ولهذا السبب أراده في نابولي ثم في تشيلسي”.

وأكمل: “لقد قام ساري بكل شيء من أجل إحضاره إلى تشيلسي قبل أن يخطفه جوارديولا إلى مانشستر سيتي”.

وأردف: “‏لقد كنت سعيدًا جدًا بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي. كان يبكي وهو يحتفل بهذا الإنجاز، لكن لا يعلم أحد كم بكى في تلك الليالي المظلمة قبل أن يُصبح لاعب كرة قدم مشهور”.

واختتم: “المتابعون قد لا يفهمون هذه الأمور، لكنه يستحق أن يكون سعيدًا بعد كل ما عانى منه”.