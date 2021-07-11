برلمانى يطالب بتنظيم مبادرات تثقيفية لمكافحة التحرش

جدة - نرمين السيد - دعا النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى كلمته بالجسلة العامة لمجلس النواب اليوم، الحكومة لتبنى برامج توعية لمكافحة التحرش، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة بل بالأطفال وذوى الإعاقة أيضا.





وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مناقشة المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية وتغليظ العقوبات، على ضرورة ضمان سرية بيانات المُبلغ.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى هذا السياق، إلى مواد الدستور رقم 11 التى تنص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة رقم 59 من الدستور التى تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان".

وكان النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قد شارك قبل أيام فى تنظيم برنامج توعية للأطفال فى مركز شباب العمرانية ضد خطر التحرش والإيذاء، بالاشتراك مع "مؤسسة اصنع حلمك للتنمية المجتمعية"، و"فريق حماية".

وتم خلال هذ الفعالية استخدام برنامج متخصص يستعين بالأغانى والدراما ووسائل الإيضاح "لتعليم وتوعية الطفل بقيمته وقيمة جسمه وأهمية حماية نفسه من أى إيذاء وأنه من حقه أن يتكلم ويقول لا، لو أى حد كسر خصوصيته"، وإزاء ترحيب أهالى الأطفال بهذه الفعالية ومطالبتهم بتكرارها، وعد النائب إيهاب منصور بتنظيم المزيد من هذه الفعاليات مستقبلا.