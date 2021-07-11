وزير القوى العاملة: أمل مصر فى المشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن هذه الجولة تعتبر أول زيارة لمحافظة سوهاج، ووزارة القوى العاملة تحاول دائما التواصل الدائم مع كافة أطراف العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، فهم مرتبطين فى ثلاثية تسمى ثلاثية العمل، وبالتالى لا بد أن تجمعهم علاقة عمل مشتركة فى كل عمل، وهى أساس نجاحه.

وأكد الوزير أن التفتيش على المنشآت الذى تقوم به مديريات القوى العاملة بالمحافظات ينصب فى الأساس على علاقات الإنتاج وسهولة العمل فى المقام الأول قبل تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعة، والمفاوضة الجماعية دائما هى الأساس فى حالة وجود أى مشكلة بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى مناخ عمل جيد يخدم العامل وصاحب العمل والدولة ككل.

وأوضح الوزير أن القوى العاملة مستعدة لتطبيق ذلك، ومستعدة لعمل ندوات توعية لأصحاب الأعمال لتعريفهم بمجالات العمل والسلامة والصحة المهنية، كما أنها أطلقت مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" لتحقيق ذلك وسوف يتم إطلاقها مرة أخرى من سوهاج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستمع الوزير إلى مشكلات بعض أصحاب الأعمال والعمال الحاضرين للقاء، فيما يخص عمالة المخابز، والحرف اليدوية وإعداد قاعدة بيانات لأصحابها، والتى تشتهر بها المحافظة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والعمل على توفير "حياة كريمة" لهم، لأن مستقبل الوظائف فى الحرف اليدوية.

وأشار الوزير إلى أن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، والمشروع الصغير متاح لكل الشباب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، ومع كل خطوة نجاح يحصل على دعم متعدد من الجهاز حسب درجات نجاحه واجتهاده والوفاء بالتزاماته، وبالإخلاص والإصرار يمكن تحقيق النجاح فى أى مشروع.

ولفت الوزير أن معدلات نمو تلك المشروعات تصل إلى 10% كبداية، وبالتالى توفير فرص عمل كل عام متزايدة، بحيث تكون هناك أماكن توظيف أبنائنا فى تلك المشروعات، والتكاتف لإزالة العقبات أمام الشباب من الجهات المعنية مع الغرفة التجارية، كما يمكن تنظيم جلسات مشتركة فيما بين الجهات لتوفير حلول لمشكلات الشباب من أجل تحقيق الهدف المحدد والواقع المنشود.

بدوره قال طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن هناك مجالات متعددة فى التعاون مع الوزارة فى مختلف القطاعات ومجالات العمل لخدمة أبناء المحافظة فى مختلف بيئات العمل لحمايتهم ورعايتهم.

وفى نفس السياق قال إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركة العربى تخدم 40 ألف عامل، فى 3 مناطق صناعية كبرى، ومراكز لوجستية على مستوى المحافظة، كما تم إنشاء عيادات طبية داخل كل مصنع، وتم عمل نظام إلكترونى للكشف الطبى لمتابعة العمال وأسرهم وحالتهم الصحية بشكل دورى، لحمايتهم ورعايتهم وتم النجاح فى تطبيقها بالتعاون فيما بين العمال وإدارة الشركة، فالكل شركاء فى منظومة العمل.

ومن جانبه استعرض الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، إنجازات المديرية فى مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتطبيق المديرية لمبادرة وزير القوى العاملة "مفتش جديد" والتى تحث على التعاون مع أصحاب الأعمال وخلق بيئة عمل سليمة وآمنة وزيادة التوعية والحد من اتخاذ إجراءات قانونية بالغلق للمنشأت حفاظا على طرفى العملية الإنتاجية باستثناء الحالات القانونية التى تمثل خطورة داهمة التى تستلزم هذا الإجراء.

وقال إن المديرية خلال العام 2020/2021 قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 5.435 منشأة منها 125 منشأة كثيفة العمالة يعمل بها 50 عاملا فأكثر، وتم منح مهل قانونية لها لتوفيق أوضاعها واستوفت منها 1.674 منشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد 716 منشأة وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 ولم يتم الغلق الإدارى إلا لعدد 39 منشاة فقط تشكل خطورة داهمة وفقا للقانون.

كما تم تنفيذ 84 حملة عادية ونوعية ومشتركة وتم تنفيذ 50 ندوة توعية وحضور لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشات، ونتيجة لزيادة التوعية وزيارات التفتيش لم يقع إلا 7 حوادث جسيمة فقط.

وفى مجال التفتيش العمالى أشار مدير المديرية إلى أنه تم التفتيش على 8.455 منشأة وتم تنفيذ 380 حملة تفتيش نهارى وليلى ومتنوعة تم منح جميع المنشآت المهل القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 371 منشأة مخالفة، وتم استيفاء كافة مستحقات صندوق إعانات الطوارئ من المنشآت التى يعمل بها 30 عاملا فأكثر وفقاً للقانون 156 لسنة 2002 وبلغت نسبة السداد 100% دون متأخرات هذا العام بقيمة اثنين مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وسبعون جنيها.

وفى قطاع المخابز قامت المديرية عن طريق مكاتبها بتحرير 360 عقد عمل جديد لعمال المخابز ويتم حل كافة معوقات هذا القطاع بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية ومديرية التموين وشعبة المخابز بالغرفة التجارية ونقابة عمال المخابز والتأمين الصحى وجميعهم أعضاء فى المكتب الفرعى لرعاية وتشغيل عمال المخابز برئاسة مدير مديرية القوى العاملة.

من جانبه رحب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية، بالوزير والمحافظ، مؤكدا أنه مرت أوقات عصيبة على مصر تداعت فيها الأزمات خلال العقد المنقضى، ومن فضل الله أن أنعم الله برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن هذا الوطن، كما تمكن هؤلاء الجنود من الدفاع عن حدودنا وإسقاط طيور الظلام خاصة فى سيناء العظيمة.

وهنأ رئيس الغرفة، الوزير فى النجاح بملف العمالة المصرية فى الداخل والخارج خلال الجائحة والتى عصفت بالعالم كله، كما رحب بالمحافظ ومجهود العظيم فى خدمة المحافظة والدعم المقدم للغرفة التجارية، والمسؤولية العظيمة التى تولاها وكان مقررا لها.

وأشار أنه تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة ودائمة لخدمة أبناء سوهاج، فى مواجهة أزمة كورونا ولم تنقص أى سلعة غذائية من المحافظة بل والسلع الطبية وغيرها.

وفى ختام اللقاء أهدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية درع الغرفة التجارية المصرية بسوهاج، لوزير القوى العاملة، والمحافظ ومدير مديرية القوى العاملة، تقديرا منه بالدور الذى تقوم به الوزارة والمحافظة فى الحفاظ على العلاقة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد.