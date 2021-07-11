إنفوجراف.. جمع أغرب الكلمات فى اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أغرب الكلمات فى اللغة العربية، وجمعها، حسب عدد من المعاجم. وتعتبر كلمة "امرأة" من أكثر الكلمات التى أثارت جدلًا على مواقع التواصل، وجمعها "نساء"، أما كلمة "نعناع" فجمعها "نعانع".

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