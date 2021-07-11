مدبولى: لن يتم السماح بأى تأخير فى مشروعات العاصمة الإدارية

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى مواعيدها المقررة، قائلا: لن يتم السماح بأى تأخير، وسبق أن أكدت على ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع فى المحاور الرئيسية، والالتزام بذلك فى أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التى تتم.
كما كلف رئيس الوزراء برفع كافة مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالإنتهاء من أعمال المرافق بالكامل، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً يعكس قدرة الشعب المصرى، ويمهد لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشدداً فى هذا الإطار على أهمية أن يكون سير العمل وفق برنامج زمنى محدد يتم الإلتزام به، ومؤكداً: سأتابع معدلات التنفيذ دورياً، وعلى استعداد لزيارة العاصمة أسبوعياً لمتابعة الموقف عن كثب.
وعقب الاجتماع بدأ رئيس الوزراء، مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية، جولة موسعة يزور خلالها العديد من مواقع العمل والإنشاءات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
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