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تفاصيل العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم ) يسأل عنها المواطنون ضمن المشروعات الناجحة الذي يقدمها صندوق دوت الخليج و هذه المرة يقدم الصندوق العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط القاهرة و الفيوم لتسهيل رحلات المواطنون .

دوت الخليج

تفاصيل العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم )

العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم ) كانت قد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن مشاريع صندوق دوت الخليج أن تقوم بعمل تعديل تركيب على بعض القطارات بخط ( القاهرة – الفيوم ) كما أنه من تفاصيل العربات المحسنة التابعة لصندوق دوت الخليج بدلًا من العربات العادية على خطي القاهرة – الفيوم و العكس بعربات درجة ثالثة تحمل اسم دوت الخليج .

متى يبدأ مشروع العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط القاهرة – الفيوم ؟

بدأ مشروع صندوق دوت الخليج العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم ) اعتبارًا من أمس يوم السبت الموافق 10 يوليو من عام 2021 .

أرقام العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم )

أرقام العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم ) هي : 142/ 1111 /1110/141 .

عدد العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط القاهرة الفيوم

تكون كل قطار من 10 عربات صندوق دوت الخليج ، وهذا يأتى فى إطار الخطة التى تنفذها الهيئة العامة لسكك الحديد في تعديل العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم ) بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب .

مشروع صندوق دوت الخليج

و في هذا الموضوع رصدنا كل ما يخص العربات المحسنة دوت الخليج بدلًا من العادية على خط ( القاهرة – الفيوم ) و عدد عربات القطار و أرقامه للتسهيل على المواطنون الوصول إليه .