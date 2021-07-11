النائب علاء قريطم:ظاهرة التحرش جديدة على المجتمع وتشديد العقوبة يحافظ على المرأة«صور»

/640020/النائب-علاء-قريطمظاهرة-التحرش-جديدة-على-المجتمع-وتشديد-العقوبة-يحافظ-على-المرأةصور

أعلن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،موافقته على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش ،مؤكدا أن ظاهرة التحرش ظاهرة اجتماعية جديدة على المجتمع المصرى وظهرت فى الفترة الاخيرة .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب علاء قريطم بشأن تغليظ عقوبة

تغليظ العقوبة على قانون التحرش

ووجه النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير خلال كلمتة فى الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الاحد ،أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية على مشروع القانون.

قانون التحرش

وقال النائب علاء قريطم ،أن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يمس المجتمع المصرى بأكملة وهى ظاهرة مستحدثة ومشروع القانون وحدة ليس كافى لدحر تلك الظاهرة والمنتشرة فى كافة المجتمعات وليس مصر فقط فالمسئولية المجتمعية مطلوبة.

تمكين المرأة

وأكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن المرأة شهدت أزهي عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتولت اعلى المناصب القيادية ومثلت فى المؤسسة النيابية وتشارك بقوة فى الحياة السياسية، وبالتالى لابد من الحفاظ عيها من خلال تشديد العقوبة على المتحرش ،على ان يصاحب هذا المشروع حملة توعية للحفاظ على المرأة المصرية.

هذا وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروع قانون مقدماً من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلي جناية.

تغليظ العقوبة على التحرش

مشروع القانون يأتي ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.