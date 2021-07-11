/640018/رامي-صبري-يحتفل-بتصدر-أغنية-أنتي-بتهزري-تريند-اليوتيوب

احتفل المطرب رامي صبري بتصدر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «أنتي بتهزري» تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد مرور 4 أيام على طرحها عبر قناته الرسمية.

دوت الخليج يستعرض احتفال المطرب رامي صبري بنجاح أغنيته الجديدة «أنتي بتهزري».

أنتي بتهزري تتصدر تريند اليوتيوب

ونشر صبري صورة لترتيب تصدر الأغاني العربية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "أنتي بتهزري تريند رقم 1 على موقع يوتيوب".

أغنية «إنتي بتهزري» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان شادي حسن وتوزيع جلال حمداوي.

كلمات أغنية أنتي بتهزري

وتقول كلمات الأغنية: "ياللي قلبي اختارك بين الناس هي دي الحنية وده الإحساس.. ياللي قلبي اختارك بين الناس من الليلادي أنتي كفاية عليا خلاص.. لاء أنتي بتهزري مش هاسيبك لا.. إهدي طب فكري وبعدين قولي اه.. تتجني تبهري أحلى خلق الله.. تيجي الليلة تسهري ده اللي بتمناه.. لاء أنتي بتهزري إيه الجمال ده في إيه".

وطرح رامي صبري مؤخرًا أغنية «القضية مكملة»، من كلمات تامر حسين، وألحان وغناء رامى صبري، وموسيقى جلال حمداوى.

رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

كان رامي صبري احتفل بعيد ميلاد زوجته، من خلال طرحه صورة تجمعهما عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا صديقتي وحبيبتي وزوجتي الغالية"، لتنهال التعليقات من نجوم الوطن العربي مهنئينها، وعلى رأسهم الفنانة أصالة.

رامي صبري يحتفل بتخطي أهد الدنيا ال 50 مليون مشاهدة

كما احتفى الفنان رامي صبري، بتخطي أغنيته «أهد الدنيا»، 50 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ونشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له برفقة الرقم الذي حققته الأغنية، وعلق قائلا: "أغنية أهد الدنيا تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب، شكرًا لكل جمهوري في العالم".

يذكر أن أغنية «أهد الدنيا»، إنتاج 2018، وصورها فيديو كليب في لبنان، أخرجه فادي حداد، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.