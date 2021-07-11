/640010/أمهات-مصر-صعوبة-في-النحو-والقراءة-المتحرره-باللغة-العربية-للثانوية-العامة-وأفضل-من-أمس-نسبيا

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، جاء أفضل نسبيا من إمتحان الشعبة العلمية أمس.

دوت الخليج يرصد تعليق إتحاد أمهات مصر بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك شكاوي من قبل الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة الأسئلة الخاصة بالنحو، فضلا عن تشابة إجابات الإختياري في الأسئلة الخاصة بالقراءة والنصوص، وصعوبة غي القراءة المتحرره والوقت غير كافي، قاءلين: "النحو والقراءة المتحرره فيهم صعوبة". تسريب امتحان اللغة العربية وأشادت مؤسس إتحاد أمهات مصر، بالدور والمجهود الكبير الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لكشف الشائعات وتوضيح الحقائق علي صفحته الشخصية في الفيس بوك أولا بأول.

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