عاجل.. الرئيس السيسى يتابع موقف مخزون السلع الأساسية للمواطنين

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتى "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلى، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.
كما تم عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطنى لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة فى هذا المجال، بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور فى مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعى، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعماً لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجى فى قطاع الإنتاج الزراعى المحلى لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية.
كما تم عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة فى إنتاج زيت النخيل وذلك لإقامة منطقة لوجستية فى مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلى وكذلك لتعزيز فرصة التصدير للخارج.
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