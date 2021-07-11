وزير الاتصالات: نعمل على تجهيز الدولة للانتقال إلى الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - ويناقش المؤتمر عددا من القضايا فى صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التى تبحث فى تقنيات الإعلام الرقمى والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدى.

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بكلمة الدكتورة وسام نصر، أمين عام المؤتمر، والتى أكدت أن المؤتمر العلمى الدولى للكلية فى نسخته السادسة والعشرين يتميز هذا العام بخارطة متنوعة من الحلقات النقاشية المتميزة، بمشاركة خبرات عربية ودولية تناقش قضايا مهمة فى الإعلام الرقمى والتقليدى، لافتة إلى أن ضرورة السعى نحو تجويد العمل الإعلامى.

وأكدت نصر، أن الحلقات النقاشية تتناول القضايا المجتمعية المهمة وثيقة الصلة بالإعلام الرقمى والتقليدى، بهدف وضع ميثاق شرف للإعلام الرقمى، عبر مائدة مستديرة يشارك فيها كوكبة من الأكاديمين والخبراء.، لافتة إلى أن المؤتمر لم يبتعد عن رؤية مصر للتنمية المستدامة ومجاراة الخطوط التنموية للدولة لمواجهة الأزمات العالمية والمحلية،

وأوضحت وكيل كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا، أن المؤتمر يسعى إلى لفت نظر صناع القرار الإعلامى إلى دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير الصناعة الإعلامية، وذلك عبر ما يزيد عن 70 بحثا من دول عربية وأفريقية، مقسمة على 12 جلسة بحثية، تضم قضايا نوعية أبرزها الذكاء الاصطناعى، وتأثيرات الإعلام الرقمى.

وكشفت أمين عام المؤتمر، أن الجلسة الختامية غدا سوف تشهد توزيع جوائز للباحثين المشاركين، والإعلان عن أفضل بحث فى المؤتمر، وذلك باختيار لجنة من أساتذة كلية الإعلام.

من جانبها، قالت الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، أن صناعة الإعلام تشهد تغيرات كبيرة، إذ تنتقل من الشكل المملوك للحكومة إلى إعلام رقمى أكثر حرية، لدرجة تصل فى بعض الأحيان إلى الفوضوية، الأمر الذى يتيح لأى شخص بمجرد امتلاك انترنت القدرة على نقل الأخبار ونشرها، والتصوير والتوثيق، مما دفع بعض وسائل الإعلام التقليدية إلى النقل عنه، وبالتالى تهديد مهنيتها جزئيا.

وتابعت مصطفى: يثار هنا إشكالية نهاية الإعلام التقليدى، غير أن التجارب تشير إلى أن وسائل الإعلام تتعايش وتتكيف وتطور من نفسها، وهنا يظهر السؤال حول كيفية قدرة الإعلام التقليدى على البقاء، ومواجهة أزمة نقص الإعلانات، مؤكدة أن الوسائل التقليدية عملت على الاشتراك فى العالم الرقمى، وذلك عبر إطلاق مواقع إلكترونية، وإشراك الجمهور فى صناعة المحتوى، ولكن تراجع الإعلام التقليدى لا يعنى نهايته، وبالتالى لا جدوى من إثارة الصراع بينهما.

وطالبت رئيسة المؤتمر، الإعلام الجديد بتفادى الشائعات، والتركيز على الجوانب المهنية، والتخلص من عيوبه، ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر التى تستهدف العمل على وضع رؤية لميثاق شرف للإعلام الرقمى، ودراسة العلاقة التكاملية بينه وبين الإعلام التقليدى، ودراسة آثاره النفسية والاجتماعية، وتأثيراته على القائمين بالاتصال، وظواهره المستجدة مثل توظيف المؤثرين فى التسويق، وتوظيف الذكاء الاصطناعى فى كشف الأخبار المزيفة، وغيرها، مؤكدة أن المؤتمر يتصدى لقضايا الأمن السيبرانى، وصحافة الفيديو، وأبعادهما المختلفة.

شهد المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية، استعراض كلمة مسجلة للمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى أكد فيها أن صناعة الإعلام فاعلة فى تشكيل وعى المجتمعات، حيث أوضح أن الثورة الرقمية أحدثت نموذجا جديدا فى الإعلام، الذى يتكامل مع الإعلام التقليدى، مع اتسامه بالشمول والإتاحة والتفاعلية، وذلك عبر البث الحى، صحافة الموبايل، وصحافة المواطن وغيرها.

ورأى وزير الاتصالات أن هذه الثورة الرقمية أعادت تشكيل الواقع الإعلامى، وذلك عبر تقنيات الواقع المعزز، وسلسلة الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيانات الضخمة، مشيرًا إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعى أسهمت فى كشف المحتوى المزيف وصناعة المحتوى الإعلامى، وظهور صحافة الروبوت، مع دمج تقنيات انترنت الأشياء والحوسبة السحابية فى التغطيات الصحفية ونقل وتسويق المحتوى.

وكشف "طلعت" عن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تجهيز الدولة للانتقال إلى الذكاء الاصطناعى، وقد قفزت أكثر من خمسين مركزا على هذا المؤشر، مبينًا أن هذه التكنولوجيا خلقت تهديدات خطيرة، منها القرصنة الإلكترونية، وغيرها، وهنا أعدت وزارة الاتصالات إطارا تشريعيا لسد تلك الفجوة، كما تشير تلك الظاهرة إلى مخاطر الأتمتة على مستقبل الوظائف البشرية، وإن كان الواقع يشير إلى أنه لا استغناء عن العنصر البشرى.

كانت الدكتورة هويدا مصطفى رئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر أمين عام المؤتمر فى ختام كلماتهما قد توجهتا بالشكر لكل القائمين على المؤتمر وكل من ساهم فى إنجاحه، وعلى رأسهم وزارة الاتصالات ورئاسة الجامعة لرعايتهما الكريمة للمؤتمر، منوهين بالدور الذى قامت بها إدارة الكلية ولجان المؤتمر، ورؤساء والجلسات والمعقبين عليها ومقرريها والمشاركين بها.