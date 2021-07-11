الجيزة تنفذ 48 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى بولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه سيتم تنفيذ 48 مشروعًا تنمويًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى بولاق الدكرور، ليساهم فى القضاء على المشكلات التى يعانى منها مواطنو الحى، وتحسين ضغوطات المياه أو مد الخدمة ببعض القطاعات أو مواجهة مشكله الطفوحات وتهالك الخطوط والشبكات بقطاعات أخرى.





وأضاف راشد فى تصريحات، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من 15 مشروعًا للبنية التحتية لمشروعات مياه الشرب شملت تنفيذ مشروع الخزان العلوى والرافع بصفط اللبن ومد شبكات مياه الشرب بمنطقة حوض الذوات، وتنفيذ 1500 وصلة منزلية بها وتحويل مسار خط مياه الشرب بشارع ترعة عبد العال"1".



وأوضح أنه تم المشروعات شملت أيضًا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتعديل منسوب مياه بشارع ترعة عبد العال "1"، ومد مواسير المياه بشارع عبد الرحمن هريدى بزنين وشارعى ثابت وعبدالمنعم محمود ومدرسة الشيخة جواهر بشارع المشتل وطريق كفر طهرمس بدءًا من شارع سيد حسين وحتى شارع محمد الزيات وتقاطع المساكن وشارع عبد الله المتفرع من شارع أحمد أبو سريع، وشارع النخيل وكفر طهرمس وإحلال وتجديد شبكات كفر طهرمس وتنفيذ مشروع مياه الشرب بصفط اللبن.



وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تحويل مسار خطى من شارع ترعة الزمر لشارع سلام وهو أحد المشروعات المهمة الجارى تنفيذها، بالإضافة لإنشاء خط مياه 400 ملى وربطه على الخط الرئيسى 1000 ملى بداية من شارع المطبعة فيصل وحتى منطقة كفر طهرمس؛ لزيادة المياة ولمعالجة مشكلة ضعف الضغوطات، والذى يصل طوله حوالى 3 كم، فضلًا عن إحلال وتجديد خطوط المياه بشارعى "ترعة عبدالعال2 - الملكة" قبل بدء أعمال الرصف وذلك بطول 1200 مترا لكل منهم.



وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروع صرف صحى من مشروعات البنية التحتية بحى بولاق الدكرور، حيث تم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة بولاق القديمة والتى تضم شوارع "محمود سعد - على خليل - إبراهيم رمضان - محمد على - أحمد عفيفى - عطية عبد الحميد".

وأشارت إلى أنه تم إحلال وتجديد خطوط الإنحدار للصرف الصحى بشوارع "آل عامر - غريب - أحمد كرسون - حمزة الأبحر - حارة النادى آل عامر - حارة سليم - حارة محمود عبد الفتاح من آل عامر" وشارعى "عمرو خالد - إبراهيم المشهدى"، فضلا عن إحلال وتجديد وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى لـ 8 شوارع بمنطقة صفط اللبن و7 شوارع بمنطقة بولاق الدكرور.



ولفت إلى أنه تم إحلال وتجديد خطوط صرف صحى بشوارع "المشتل - آل عامر - ترعة زنين وشوارع الطويل - المدينة المنورة - مكة - التحرير" بصفط اللبن وبشوارع "سعيد الحلوانى - جمال عبد العال - الجامع - حسين عباس - مدحت عزت"، بخاتم المرسلين وكفر طهرمس وعبدالحميد بركات، وخاتم المرسلين من شارع أحمد العش وشارع سيد عبدالعال بمدينة النجوم.



ونوه بأنه تم إنشاء خط صرف صحى بشارع جمال عبدالناصر بجوار الطريق الدائرى حتى شارع نظمى، وبشارع ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى شارع مصطفى كامل مرورًا بشارع همفرس وترعة زنين، بالإضافة إلى شارع ترعة الزمر من شارع المشتل حتى شارع مصطفى كامل، وإصلاح كسر مفاجئ بالخطوط وفرعيات بشوارع ناهيا ببولاق وحسن اللبان من الشهيد أحمد حمدى بشارع محمد على ربيع، فضلا عن تغيير مسار خط الصرف الصحى بفرعية بشارع الرشيد، كما تم إنشاء معمل مركزى للصرف الصحى بمحطة معالجة زنين.

وقال راشد إنه تم إحلال وتجديد خطوط الإنحدار للصرف الصحى بشارع القناية وبعض شوارع منطقة بولاق الدكرور وبشوارع "عباس العقاد - رشاد الشيمى - الأربعين - عبدالرحيم العقباوى - خالد مكى - ش 14 - ش 16"، بالإضافة لأعمال تصميم وتنفيذ خط الصرف الصحى بشوارع العمدة ونبيل طه وعلى عفت وعمرو بن العاص، كما تم إنشاء معمل مركزى للصرف الصحى بمحطة معالجة زنين، وجارى تنفيذ خط صرف صحى قطر 1000 م يبدأ من محطة التجارب مرورًا بشارع السادات ثم شارعه ترعة عبد العال والملكة وحتى كفر طهرمس بطول 2 كم تقريبا.