الشوباشى : من يتهمون المرأة بأنها السبب فى التحرش مشوهين نفسيًا

جدة - نرمين السيد - وذكرت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش، أن "ماحدش قال إن المرأة هى اللى تصدرت المشاركين فى ثورة 30 يونيو"، مؤكدة أن أى عظيم فى التاريخ لم يكن له وجود دون إمرأة، ووصفت من يشير إلى أن المرأة من أسباب التحرش بـ "المشوهين نفسيا".
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش "قفزة للأمام" وليس خطوة فقط.
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