النقض تؤيد المؤبد لـ«بديع والبلتاجي والكتاتني» وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

/640001/النقض-تؤيد-المؤبد-لـبديع-والبلتاجي-والكتاتني-وآخرين-في-اقتحام-الحدود-الشرقية

قضت محكمة النقض، اليوم، بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وبراءة صبحى صالح و7 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

دوت الخليج يرصد في الطور التالية تفاصيل تأييد المؤبد لمحمد بديع المرشد الإخوان و10 أخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

وجاء نص الحكم كالأتى أولا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن عصام الدين محمد العريان لوفاته . ثانيا بقبول الطعن المقدم من كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءة اطاعنين فيما نسب اليهم .

كما قضت بقبول الطعن المقدم من محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد بالسجن المؤبد.

أسماء المتهمين

كانت قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في شهر سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا.

براءة

كما براءت 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.