هشام حسين: مواجهة التحرش جزء من استراتيجية الدولة لتمكين ودعم المرأة«صور»

/639991/هشام-حسين-مواجهة-التحرش-جزء-من-استراتيجية-الدولة-لتمكين-ودعم-المرأةصور

أكد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن مواجهة التحرش جزء من استراتيجية الدولة منذ تولي الرئيس السيسي في تمكين ودعم المرأة في مؤسسات العمل والحياة اليومية.

تغليظ العقوبة على التحرش

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب هشام حسين بشأن تغليظ العقوبة على قانون التحرش

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات في مواجهة التحرش.

تغليظ العقوبة على التحرش

وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، :” توقفت أمام عدة نقاط من التعديلات وما تضمنته من تعديلات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة (تحرش جنسي - تحرش لفظي - تحرش اجتماعي).

قانون العقوبات

وأكد النائب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن القانون والردع هو الفاصل في مواجهة كافة أنواع التحرش، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام اقتحام الحياة الخاصة، لاسيما وأنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في غير مواضعها.

ولفت النائب هشام حسين، إلى أن التحرش له علاقة بالنشأة والتعليم، مشددة على ضرورة وجود إخصائيين نفسيين منذ الطفولة لمواجهة ظاهرة التحرش.

وقال هشام حسين: الأمر ليس في تغليظ العقوبة فقط، ولكن لابد أيضا أن يكون هناك وعي وتوفير وسائل أمان للمرأة في كل شارع.

وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش، موجها الشكر لحزب الأغلبية على تقديم هذا التعديل.