/639989/مؤشرات-برفع-فيلم-أحمد-نوتردام--من-السينمات

تشهد دور العرض المصرية حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية بعدما عانت مدة طويلة من الغلق بسبب جائحة كورونا، وأصبحت في ترقب مستمر لاختيار أفضل الأفلام للعرض في صالتها لتعويض الخسائر التي تعرضت لها.

دوت الخليج يكشف حقيقة رفع أحمد نوتردام من دور العرض

قررت بعض السينمات رفع فيلم “أحمد نوتردام” بطولة رامز جلال من صالتها وذلك بعدما حقق ايرادات قليلة مقارنة بالأفلام القوية التي تتخطى حاجز المليون جنيه يوميا في شبابيك التذاكر منهم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لكريم عبد العزيز، وفيلم “مش أنا” لتامر حسني.

حقق فيلم “أحمد نوتردام” مساء أمس السبت ايرادات وصلت إلى 40 ألف جنيه فقط، وهو ما جعل السينيمات تبدأ في رفعه، بينما وصلت إيرادات “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” أمس إلى 1،917،439 جنيه

تفاصيل فيلم أحمد نوتردام

فيلم “أحمد نوتردام” من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويدور الفيلم حول قصة سفاح النساء من خلال صحفي "رامز جلال" يتتبع خطوات سفاح خفي يقوم بالعديد من عمليات القتل يحاول الامساك به من خلال غادة عادل حبيبته، وتدور الأحداث في جو يجمع بين الكوميديا والرعب.

ايرادات فيلم مش أنا

وحل فيلم “مش أنا” في المركز الثاني بإيرادات 981،859 جنيه، متراجعا عن إيرادات الأمس، حيث لم يتخطَ المليون جنيه، وهو من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، آخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.