/639988/ملخص-بطولة-الكونفيدرالية-2021-تتويج-الرجاء-للمرة-الثانية-صدام-عربي-ثاني-على-التوالي-وأرقام-مثيرة-في-مشوار-عملاقي-المغرب-والجزائر

توج فريق الرجاء المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على فريق شبيبة القبائل المغربي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2020/2021.

اللقب الإفريقي الثاني لفريق الرجاء المغربي

فاز فريق الرجاء المغربي على نظيره قبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة 2/1، في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية والتي أقيمت على ستاد دي لاميتيه في كوتونو البينينية.

أول بطولة لفريق الرجاء في الكونفدرالية الإفريقية

حقق فريق الرجاء المغربي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه عام 2018، وذلك بعد التغلب على فريق فيتا كلوب في مبارتي النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتجة 3/0 لصالح الرجاء، ثم فاز فريق فيتا كلوب بنتيجة 3/1، ليتوج فريق الرجاء ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، ثم استطاع أن يحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بتتويجه بهذه النسخة ممن البطولة.

نهائي عربي خالص للمرة الثانية على التوالي

تعد هذه هي المرة الثانية، التي يكون فيها نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عربيا خالصا، حيث أقيم نهائي الكونفدرالي هذا العام بين فريقي الرجاء المغربي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، بينما أقيم الموسم السابق بين فريقينهضة بركان المغربي وفريق بيراميدز، والذي انتهى بفوز فريق نهضة بركان، وتوجوا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز.في ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح نهضة بركان.

مشوار الفريقين في التأهل إلى نهائي البطولة

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فلجأ الفريقين غلى ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

وعلى النظير الأخر تأهل فريق شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تغلب على فريق القطن الكاميروني بخماسية مقابل هدف في مجموع المبارتيين، حيث استطاع فريق شبيبة القبائل اكتساح فريق القطن بخماسية، وتأهل إلى نهائي البطولة هذا العام.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تقابل فريقي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في 5 مواجهات، 4 منهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والخامسة والأخيرة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وحقق خلالهم فريق الرجاء الفوز في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد لشبيبة القبائل، وتعادلوا في مباراة.

ويعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية:

تشكيل فريق الرجاء المغربي في نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: مروان الهدهودي، إلياس الحداد، أسامة سوكحال، عبد الإله مذكور.

خط الوسط: عمر العرجون، زكرياء الوردي، عبد الإله الحافيظي.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، محمود بنحليب، بين مالانغو.

تشكيل فريق شبيبة القبائل في نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى : أسامة بن بوط.

خط الدفاع : كروم، أيت عبد سلام، سوياد، بن شريفة.

خط الوسط: رياح، بن عابدي، أوقاصي.

خط الهجوم : بن سايح، بن شعيرة، بولحية.