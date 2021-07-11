/639980/توزيع-درجات-امتحان-اللغه-العربيه-للثانويه-العامه-شعبة-أدبي

يبحث طلاب الثانوية العامة 2021 عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي حيث أن اجابات امتحان العربي للشعة أدبي كان بها نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021 وليس كل الطلاب استطاعوا حل اجابات امتحان اللغة العربية 2021 والبعض الكثير من الطلاب اشتكوا من صعوبة امتحان العربي ثانوية عامة 2021 ولهذا يسألون عن توزيع درجات امتحان اللغه العربيه للثانويه العامه بمراجعة نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021 قبل بدأ باقي امتحان العربي ثانوية عامة 2021 و غيريه من امتحانات المرحلة الثانية العامة .

دوت الخليج

توزيع درجات امتحان اللغه العربيه للثانويه العامه

أول سؤال عليه أربع درجات ثاني سؤال عليه عشر درجات من السؤال الثالث حتى السؤال الـ 16 عليهم 16 درجة من السؤال 17 حتى السؤال الـ 22 عليهم 12 درجة من السؤال 23 حتى السؤال رقم 33 عليهم 11 درجة أما السؤال رقم 34 في توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي عليه درجتان و من السؤال رقم 35 حتى السؤال رقم 37 يحصل الطالب على ثلاث درجات وفي توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021 يحصل الطالب على درجتان في السؤال رقم 38 و السؤال 39 حتى السؤال رقم 42 يحصل الطالب على أربع درجات و توزيع درجات امتحان اللغة العربية للأسئلة من رقم 43 حتى السؤال رقم 50 يحصل الطالب على 16 درجة اجمالي توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021 هو 80 درجة

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021

فرع القصة يكون توزيع درجاته من 6 درجات بنسبة 7.5 % من الامتحان فرع النحو 20 درجة فقط بنسبة 25 % من الامتحان فرع الأدب 6 درجات فقط بنسبة 6.5% من الامتحان فرع التعبير يتم احتسابه من 14 درجة بنسبة 17.5 % من الامتحان فرع البلاغة 6 درجات فقط بنسبة 7.5% من الامتحان فرع القراءة 8 درجات فقط بنسبة 10 % من الامتحان فرع النصوص 20 درجة فقط بنسبة 25% من الامتحان