مدبولى يؤكد حرص الحكومة على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص 

جدة - نرمين السيد - وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض تقديمى من المهندس شريف عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر مصر، عن نشأة المصنع واستثمارات الشركة فى السوق المصرى، وشرح حول أحدث خطوط إنتاج "مراكز التحكم والتوزيع" المقرر تصنيعها فى مصر، كما شاهد عرضاً توضيحياً لإنتاج الوحدة الرئيسية RM6 كنموذج لما سيتم تصنيعه بالإضافة إلى خط وحدات التغذية الحلقية الذكى الحديث Smart RMU، كما قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للتعرف على أحدث خطوط الإنتاج بالمصنع، وما تم تنفيذه من استثمارات لبناء خطوط جديدة، وكذا الاطمئنان على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص الدولة على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص فى مصر، مشيداً بالإمكانات المتطورة التى يتميز بها المصنع الإقليمى لشركة "شنايدر اليكتريك" والدور الفاعل الذى يقوم به المصنع فى توفير مدخلات الطاقة والتحكم الآلى للعديد من المشروعات الكبرى التى تنفذ على أرض مصر، لافتا إلى أن السوق المصرى يظل واعدا بالعديد من الفرص محفزا الشركات لزيادة استثماراتها.

وخلال العرض توجه شريف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر إليكتريك، بالشكر لرئيس الوزراء على هذه الزيارة، ودعم الحكومة للشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر، مؤكدًا أن الشركة تعد رائدة على مستوى العالم فى توفير حلول رقمية بمجالى إدارة الطاقة والتحكم الآلى لضمان الكفاءة والتنمية المستدامة، وإنجاز أكبر حجم من الأعمال بجهد أقل، كما توفر الشركة حلولاً تدعم تقنية إنترنت الأشياء لربط وتوصيل البيانات وجمعها وتحليلها وتوفر درجة عالية من الأمان والكفاءة والثقة، حيث بلغت ايراداتها العالمية عام 2019 نحو 27.2 بليون يورو، وتخصص الشركة من ايراداتها نسبة 41% للاقتصاد النامى، و5% لأغراض البحث والتطوير، ويعمل بها أكثر من 140 ألف موظف فى أكثر من 100 دولة.

وأضاف ممثل الشركة أن مصر تعد مركزاً إقليمياً لـ "شنايدر إليكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربى، حيث تأسس المكتب الإقليمى الرئيسى عام 1987 ومقره القاهرة ليشمل بلدان: مصر، العراق، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، مالطا، كما تحظى مصر بكل من المصنع الإقليمى بمدينة بدر، ويضم 500 موظف، ومركز التوزيع المحلى بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة 50 موظفا، بالإضافة إلى مشروع التحكم فى العمليات الذى تحقق بشراكة بين شركة شنايدر اليكتريك، وشركتى انبى وجاسكو، وبه 30 موظفاً، فضلا عن مركز التميز الهندسى ويضم 418 موظفا، ويعمل على انشاء وضبط البرامج الصناعية من واقع خبرة فى مجالات البترول، والغاز، وتوليد الطاقة، والصناعات الثقيلة.

كما تطرق عضو مجلس إدارة الشركة إلى واقع استثمارات "شنايدر إليكتريك" فى مصر وخطة التطور المستقبلى، لافتاً إلى أن استثمارات الشركة الحالية فى السوق المصرى تبلغ 280 مليون يورو، فى كل من مصنع بدر، ومركز التجميع المحلى، ومركز التوزيع المحلى، وتمثل استثماراً تراكمياً خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، وزادت الشركة رأس مالها فى مصر بنحو 20 مليون يورو عام 2018.

وفيما يتصل بالاستثمارات المستقبلية، أكد ممثل الشركة أنها تخطط لإقامة خطى انتاج حديث لموزعات الجهد المتوسط 24 كيلو فولت، لاستخدامها فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ولموزعات الجهد المتوسط 12 كيلو فولت، لتستخدم فى المدن الحالية، بما يضمن تكنولوجيا حديثة للموزعات الرئيسية لتجميعها فى مصر، إلى جانب تنفيذ خط لإنتاج وحدات الربط الحلقى الذكى الحديث، ومركز تنفيذ اقليمى للحصول على أفضل ما فى التكنولوجيا الحديثة لمفتاح الـ RM6 لتجميعه فى مصر، ومعمل للابتكار فى مدينة المعرفة، ومركز للخبرة.

ولفت عبد الفتاح إلى أن وحدات RM6 التى ستدخل فى تصنيع مراكز التحكم والتوزيع تتميز بتصميمها لتلبية متطلبات تحسين الأداء التشغيلى للشبكات، وسلامة الإمدادات، واستمرارية الخدمات بجانب عدم تأثرها بالمتغيرات البيئية فهى ىتتمتع بموثوقية كبيرة فى الأداء، ويمكنها العمل فى جميع احتياجات الطاقة حتى جهد 24 كيلو فولت، فضلاً عن تزويد المحولات الكهربائية بالحماية من خلال ما يقرب من مليون وظيفة مثبتة فى تطبيقات التوزيع الثانوية للجهد المتوسط تحت الأرض.

وأكد أن شنايدر إليكتريك استطاعت مؤخراً الفوز بإنتاج وتصنيع 14 مركزاً للتحكم والتوزيع،لافتا إلى أن عمليات الإنتاج ستتم على 3 مراحل، تضم الأولى 4 مراكز، بينما الثانية والثالثة تضم كل منهما 5 مراكز، وسنعتمد فى إنتاج كل دفعة على المكونات المحلية مثل ADMS نظام إدارة التوزيع المتقدمة، وبالطبع منظومة البرمجيات الذكية EcoStruxure الخاصة بشنايدر إلكتيرك.

وحول مصنع شنايدر اليكتريك مصر الإقليمى بمدينة بدر الصناعية، الذى يشهد الزيارة اليوم، أشار شريف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الشركة، إلى أن المصنع تم إنشاؤه عام 2009، ويعمل به 500 موظف، وتبلغ السعة الانتاجية له 6 آلاف خلية/سنة فيما يتعلق بالجهد المتوسط، و3500 خلية/سنة، فيما يتصل بالجهد المنخفض.

وأضاف ممثل الشركة أن "شنايدر إلكتريك مصر" تعد شركة رائدة فى السوق المصرى والإقليمى، فى جميع القطاعات التى تعمل بها الشركة، وتشمل: النفط، والغاز، والمرافق، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والنقل، والتعدين، والأغذية، والمشروبات، والخدمات السحابية والخدمية، والأدوية، والبناء، كما للشركة مركز إقليمى معتمد حاصل على شهادة الأيزو لتوزيع المنتجات ومعدات المصانع فى مدينة بدر، ويخدم أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت عبد الفتاح إلى أن الشركة تسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى حالياً فى مصر، تتضمن تزويد كافة خطوط مترو القاهرة بالطاقة لضمان استمرارية التشغيل، وتصميم وإنشاء البنية التحتية الكاملة لمركز البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توريد محطات جهد متوسط لكثير من المواقع على رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تقديم حلول كهربائية متكاملة للتوزيع الكهربائى والتشغيل الآلى فى العديد من المشروعات، وعلى رأسها مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق ممثل الشركة إلى دور "شنايدر إليكتريك" فى تحقيق الاستدامة البيئية والمسئولية المجتمعية، وهو البعد شديد الأهمية فى هذا العصر، موضحاً أن الشركة تلتزم بتوفير الوصول للطاقة مع توفير حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن الشركة قامت بعقد اتفاقيات مع منظمات محلية غير حكومية لضمان الحصول على المياه والطاقة الكهربائية فى المناطق النائية، ودعم التعليم المهنى، حيث قامت بإنشاء معمل متكامل فى حلوان لأجهزة شنايدر للتدريب المهنى، مع توفير المياه من خلال مصادر الطاقة الكهربائية المستدامة، وإتاحة فرص الحصول على الطاقة فى القرى النائية، كما قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعى لضخ استثمارات جديدة فى صعيد مصر خلال السنوات المقبلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأشار ممثل الشركة إلى حرص "شنايدر إليكتريك" على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة لفرق العمل باعتبارها أولوية، حيث أتيح خيار العمل من المنزل لجميع الأعمال التى لم تكن تتطلب تواجداً فى مواقع العمل وتوفير الأدوات التى تساعد العاملين على التكيف مع ظروف "كوفيد 19"، إلى جانب صيانة البنى التحتية الحيوية وتأمينها، واتباع إرشادات التباعد الاجتماعى وعمليات النظافة والتعقيم المستمرة، ومعدات الحماية الشخصية لفريق العمل، كما شملت الإجراءات الاحترازية عقب انتشار فيروس كوفيد 19 التعقيم اليومى لحافلات الشركة قبل نقل الموظفين مع توفير الأقنعة والمعقمات فى الحافلات والمصنع والتشديد على ارتدائها.

وعقب العرض تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، على نحو موسع سائر مراحل التصنيع بالمصنع، وشمل ذلك تفقد خط إنتاج لوحات الربط الحلقية الذكية المقرر استخدامها فى مشروع مراكز التحكم، وكذا خط تجميع موزعات الضغط المتوسط، والتعرف على نقطة المنتج النهائى فى كل مرحلة، كما تم تفقد نموذج قياس مدى درجة رضاء العميل، بالإضافة إلى تفقد خط تجميع لوحات الضغط المنخفض المقرر توريدها لتنفيذ عدد من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة، ومحطات تحلية المياه بمحافظة أسيوط، ومدينة العريش، ومترو الأنفاق.

من جانبه، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الزيارة أن الاستثمارات الفرنسية تأتى فى المرتبة الثامنة ضمن قائمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وذلك حتى 30 يونيو الماضى.

وأضاف أنه حتى ذلك التاريخ أيضا تم تأسيس 904 شركات بمساهمات فرنسية، من بينها 55 شركة تمتلك مكاتب تمثيل، فيما بلغت حصة الاستثمارات الفرنسية ضمن قائمة الاستثمار الأجنبى المباشر لدى مصر حتى 30 يونيو الماضى 3.4 مليار دولار، فى قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والقطاع المالى، والخدمات، والسياحة، والزراعة، والإنشاءات والعقارات.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة حوالى 21% فى عام 2020 مقارنة بعام 2019.