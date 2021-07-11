السيسى يصدق على قانون ربط موازنة البريد للسنة المالية 2021/2022

جدة - نرمين السيد - نشر القانون بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد. ووفقا للمادة الأولى من القانون قدرت جملة موازنة الهيئة للقومية للبريد للسنة المالية 2021 /2022 بمبلغ 57 مليارا و379 مليونا و660 ألف جنيه.

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