«المرأة من أسباب التحرش».. جدل بين برلمانى ونائبات الشعب تحت القبة

وقال النائب محمد هاشم، إنه لو أن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير فى الشوارع فى مجتمع شرقى، والحكومة مسؤولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منه لغرس القيم فى النشئ، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التى تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجى والمتحرش فى الأعمال المختلفة.
ومع اعترض النائبات وعدد من النواب، طالب جبالى بحذف عبارة: المرأة من أسباب التحرش أيضا، وهو ما لاقى موجة تصفيق من أعضاء المجلس.
وكان قبلها قد بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشان تعديلات قانون العقوبات التى تغلظ عقوبة جريمة التحرش الجنسى.
وقال النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية خلال استعراض تقرير اللجنة بالجلسة العامة اليوم إن التحرش يعد انتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وأشار إلى تقرير اللجنة الذى أوضح أن التعديل جاء فى ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة فى بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
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