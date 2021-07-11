/639978/تعرف-على-حقيقة-انفصال-المطربة-أحلام-عن-زوجها

تداولت مؤخرا العديد من الأنباء تفيد بطلاق المطربة الاماراتية أحلام من زوجها مبارك الجوهري، كما تصدر هشتاج “طلاق الفنانة أحلام” تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يكشف حقيقة طلاق أحلام من مبارك الجوهري

خرجت الفنانة أحلام عن صمتها لتوضح للجمهور حقيقة انفصالها عن زوجها مبارك الجوهري وذلك من خلال اعادة نشر تدوينة قام زوجها بمغازلتها بها وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

أرفق مبار الجوهري صورة تجمعه بزوجته أحلام وعلق عليها: “يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

أحلام تعلق على انفجار دبي

وحرصت الفنانة أحلام مؤخرا على التعليق على انفجار دبي اذ صورة من الانفجار الهائل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلقت قائلة: "في حفظ الرحمن يا بلادي.. انفجار جبل علي.. اللهم إنا نستودعك دبي".

أحلام تشوق الجمهور بعمل يجمعها بمحمد سامي

وشوقت أحلام مؤخرا جمهورها ومتابعيها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بفيديو جمعها بالمخرج محمد سامي التقطته أثناء تواجدهما سويًا في دبي، وتسألت أحلام خلال الفيديو عن وجود عمل جديد للفنان محمد سامي ثم طلبت من جمهور انتظار المفاجأة قريبا، قائلة: "إحنا هنشتغل، قريبًا انتظرونا مفاجأة".

أخر أعمال أحلام

على جانب آخر، كانت أحلام طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية "فدوة عيونك" الذي ضم 20 أغنية، وتعاونت فيه أحلام مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.

معلومات عن المطربة أحلام الشامسي

تُعد أحلام أكبر مغنية ليست على مستوى الإمارت فقط بل على الوطن العربي أجمعه، إذ أطلق عليها الجمهور لقب «الملكة»، ولقبها المغني السعودي ب «فنانة الخليج» وتعتبر من المغنيات الأعلى أجرًا لإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، هي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، والمغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.