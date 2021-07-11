الموت يفجع زوجة حمدي المرغني

أعربت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة نجم مسرح مصر الفنان حمدي المرغني عن حزنها الشديد بسبب رحيل نجل خالها، معلنة عن خبر الوفاة وهي في حالة صدمة عارمة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة نجل خال الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي المرغني نجم مسرح مصر.

إسراء عبد الفتاح تنهار بعد وفاة ابن خالها

نشرت عبد الفتاح صورة تجمعها بابن خالها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وبكلمات مؤثرة علقت قائلة: "أنا مش مصدقة أني منزلة صورتك عشان اكتبلك ربنا يرحمك.. أنت مش ابن خالي بس أنت ابني وحبيبي والدلوع بتاعنا ونور عيني وحتة من قلبي".

وأردفت قائلة:" كسرت قلبي يا بيدو.. كسرت قلبي يا حبيبي.. ربنا يرحمك وتكون مع جدو دلوقتي وفرحانين وفي الجنة.. ربنا يصبر قلب أبوك وأمك وقلبي وقلوبنا كلنا ويجمعنا بيكوا يارب".

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء قريب إسراء عبدالفتاح

وانهالت التعليقات من نجوم ونجمات الفنان مقدمين العزاء للفنانة إسراء عبد الفتاح، وكان على رأسهم نجوم مسرح مصر الفنان كريم عفيفي، ويزو و محمد أنور، بالإضافة إلى زوجها حمدي المرغني و الفنانة مي كساب.

وعلى الصعيد الآخر، نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح مؤخرًا، صورة جديدة لها مع زوجها الفنان حمدي الميرغني وابنتهما الوحيدة على شاطئ البحر، معلقة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»:"Nothing’s more important than family"، ورد عليها زوجها " بالرغم إني مش فاهم الكلام بس أكيد كلام حلو زيك.. بحبك إنتي وتمارا أوي ربنا يخليكم ليا".

إسراء عبد الفتاح في مساء «dmc»

وأضافت إسراء عبدالفتاح، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنَّ مسرحية «اللوكندة» هي مشروع جيد نجح فيه الفنان أشرف عبدالباقي في اكتشاف عدد كبير من الفنانين، كما حدث من قبل في «مسرح مصر».

وأوضحت أنَّها ستعترض حال ظهر زوجها الفنان حمدي المرغني، في إي من الأعمال الدرامية الرومانسية، لافتة إلى أنه قد عرض عليه عدد من الأعمال الدرامية التي هي خارجة عن الإطار، ولكنه يرفض الظهور بها بسبب كونه قد تربى على ذلك ويرفض الظهور في مثل تلك الأعمال.