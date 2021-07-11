رئيس الوزراء يصل مصنع إلكتريك مصر.. ومسئولو المصنع يشيدون بدور الحكومة

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لمصنع شنايدر اليكتريك مصر، بمدينة بدر، وقدم العضو المنتدب للشركة شرحا للشركة وأشاد بدور الحكومة فى دعم القطاع الخاص.





ويتفقد رئيس الوزراء المصنع بصحبة كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للاستثمار، والمستشار نادر سعد، ومستشار رئيس الوزراء هانى يونس. وتعقب هذه الزيارة جولة فى العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المرتقب أن تشهد الجولة تفقد رئيس الوزراء تشطيبات الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمبانى الرئيسية الأخرى.

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