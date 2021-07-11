التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير الوارد من القابضة، أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميا ما يقارب 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة لأكثر من 1.500 منفذ موزعين بمحافظات الجمهورية، وأن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ حوالى 1.500 رأس من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ أيضا.

من جانبه أكد محمود السعدنى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن المجزر يقوم بالكشف الطبى اللازم على اللحوم عند وصولها للمجزر، مشيرا إلى أنها تأتى ببرادات من جنوب مصر بعد ذبحها بمجزر جنوب الوادى داخل الاأراضى المصرية.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بعدد كبير من العمال لتفريغ وتحميل تلك اللحوم وتوزيعها فى برادات على السبع شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وأكد احمد كمال، معاون الدكتور على المصيلحى، المتحدث الرسمى للوزارة، أن وزير التموين يتابع يوميا ما يضخ من اللحوم الطازجة والخراف المذبوحة والخراف الحية بمنافذ التوزيع، لافتًا إلى أن "المصيلحى" شدد على الكشف الطبى على تلك اللحوم قبل صرفها لمنافذ التوزيع.