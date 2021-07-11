التضامن الاجتماعى تستعرض جهودها لمواجهة الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - بمناسبة اليوم العالمى للسكان الموافق 11 يوليو من كل عام، تستعرض وزارة التضامن الاجتماعى جهودها لمواجهة تحدى الزيادة السكانية الذى يمثل أحد أهم العوائق أمام مؤشرات التنمية المستدامة.





ففى إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية، وحيث إنه قد نصّت الاستراتيجية القومية للسكان (2015 – 2030) فى أحد مبادئها الأساسية على أن "المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحديا يستوجب توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بدورها فى البرنامج السكانى من خلال إطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" والذى ارتكز على استعادة دور المجتمع المدنى فى مساندة البرنامج السكانى.

ويأتى مشروع "2 كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

ويستهدف المشروع 959 ألف سيدة فى 10 محافظات تعد الأعلى فى معدلات الخصوبة، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور تمثلت فى استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

وقدم مشروع "2 كفاية" العديد من الجهود والأنشطة منذ إطلاقه وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملايين و711 ألف زيارة وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة.

وبالرغم من تداعيات فيروس كورونا التى ألقت بظلالها فى بداية الربع الأول من عام 2020 إلا أن برنامج "2 كفاية" قدم أكثر من 703 آلاف محادثة هاتفية للسيدات للتوعية بتنظيم الأسرة وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وعن نشاط الندوات التى قام بها مشروع "2 كفاية" فقد بلغ عدد الندوات أكثر من 4 آلاف ندوة استفاد منها مليون سيدة تم توعيتها بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى جهود البرنامج فى العديد من الحملات الإعلامية الموسعة.

كما شملت جهود المشروع توعية المستمعين من خلال الإذاعة المصرية عبر برنامج "دقيقة أسرية"على إذاعة القرآن الكريم تقديم الشيخ مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب، كما شملت أنشطة المشروع تقديم مسرح الشارع عرض "سكر برة" للتوعية بتحدى الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة.

وخلال عام 2021، بلغ عدد عيادات "2 كفاية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحى الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجارى فقط مليون و664 ألف زيارة.