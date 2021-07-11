الضرائب تنظم 5 دورات تدريبية حول الفاتورة الإلكترونية خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - تنظم مصلحة الضرائب المصرية، خلال الأسبوع القادم، نحو 5 دورات تدريبية، عن الفاتورة الإلكترونية، والتى يحاضر فيها، محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترنية، بمكتب رئيس المصلحة.





كانت مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع 416 مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائـب حصر، بالإضافة إلى 37 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكترونى، على أن يكون المتقدمين موزعين جغرافيًا وفقًا للتوزيع الجغرافى المبين بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 الذى أصدرته المصلحة فى هذا الشأن. وحددت المصلحة، مجموعة من الشروط فى المتقدم منها، أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، أن يكون المتقدم لائقا طبيا، أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها وتكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى منذ تاريخ هذا الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما ميلاديا فى تاريخ هذا الإعلان، وبالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص، مأمور ضرائــب حصر، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة" بتقدير عام جيد جدًا على الأقل، أما بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكترونى، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس فى علوم الحاسب الآلى أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

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