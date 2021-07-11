السياحة: الصور المتداولة لـ طابية كوسا باشا ليس لها علاقة بالواقع

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من صور تزعم إهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات، وأن الصور المتداولة قديمة، ولا تمت للواقع بصلة. وأوضحت أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات الواقعة على صحن وخندق "طابية كوسا باشا"، باعتبارها من أهم المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية، المسجلة بالقرار الوزارى 232 لسنة 1992، وبما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير وترميم المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية باعتبارها إرثاً حضارياً يعكس مكانة مصر وتاريخها.

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