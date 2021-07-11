رئيس البرلمان: نقف خلف القيادة السياسية فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال الجلسة العامة إن الكلمة معبرة عن الموقف المصرى تجاه القضية المصيرية ونتابع مع المجتمع الدولى الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الإفريقى داعيا إياه للقيام بمسؤوليته الدبلوماسية الإفريقية.

وأضاف رئيس البرلمان أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، مستطردا: "نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخى مياه النيل شريان الحياة"، مؤكدا الثقة فى تجاوز التحدى الذى نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد.

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن التطورات التى حدثت تؤكد عدالة الموقف المصرى وسعيه حماية الحقوق المائية المصرية، مضيفا أن مصر لم تقف فى وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائى.

وقال رئيس البرلمان: "السلوك الإثيوبى يحمل تعنتا غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الأمن المائى ومصر لا تعتدى ولكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصرى".