« ضحية الغربة »..الحزن يخيم علي أهالي قرية الناصرية بالمنيا وينتظرون وصول جثامين ضحايا قبرص

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سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية الناصرية بمركز بني مزار بالمنيا، اليوم، وذلك خلال انتظارهم وصول جثامين ضحايا حريق قبرص.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتظار وصول 4 جثث ضحايا حريق قبرص

فيما تستعد أهالي قرية الناصرية بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا الآن لاستقبال ضحايا حريق وسط تجمع المئات من أبناء القرية .

أسماء الضحايا

جدير بالذكر أن جثامين الضحايا الأربعة وصلت مطار القاهرة الدولي وهم:« صمؤيل ميلاد فاروق - عزت سلامة يوسف - مرزوق شهدي مرزوق - ماجد دانيان يونان» علي متن طائرة خاصة بمطار القاهرة الدولي. وكان في استقبال الجثامين وفد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية والصحة.

مسئول بمديرية الصحة بالمنيا

كان أعلن مسئول بمديرية الصحة بالمنيا، في وقت سابق، أنه من المقرر أن تصل جثامين 4 مصريين، ضحايا حرائق الغابات التى نشبت في قبرص الأسبوع الماضى، إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى.

وفي نفس السياق، وجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على التنسيق والتعاون من أجل تسهيل استقبال الجثامين والمُرافق لهم وإنهاء الإجراءات ذات الصلة.

4 جثث متفحمة

كان عثر على 4 جثث متفحّمة، يعتقد أنها لأشخاص يحملون الجنسية المصرية في منطقة ليماسول في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية القبرصي.

وقال نيكوس نوريس للصحافيين «توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات الضحايا"، مضيفا أن "جميع المؤشرات تدل على أن الجثث تعود لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ الأمس».

وأشار نوريس إلى أنه يُعتقد بأن الضحايا الأربعة يحملون الجنسية المصرية.

السلطات

وكانت السلطات تلقت بلاغا بأن أربعة عمال مزارع مصريين في عداد المفقودين، بعد أن شوهدت بقايا سيارتهم التي التهمها الحريق.

ويعتبر الحريق الذي انتشر في مناطق واسعة من الغابات في جنوبي البلاد، من أسوأ الحرائق التي شهدتها قبرص، وتسبب به الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما أججته الرياح العاتية، وأجبر على إخلاء عدة قرى من سكانها.