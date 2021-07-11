/639960/بعد-معاقبة-والدتها-بسببها-حلا-الترك-تتصدر-التريند

تصدرت الفنانة حلا الترك تريند «جوجل» العالمي، بعد أن أُسدل الستار على قضيتها مع والدتها منى السابر بحكم نهائي أصدره القضاء البحريني.

دوت الخليج يرصد ملابسات الأزمة الناشبة بين الفنانة حلا الترك ووالدتها منى السابر.

نهاية سعيدة تشهدها منى السابر في القضية المرفوعة ضدها

نُشر بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضية الكويتية منى السابر، معلنة صدور حكم نهائي فيها.

وأكد بيان ربا الخالد، أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عامًا بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها عبدالله.

أزمة حلا الترك ووالدتها منى السابر

هذا وقد كشفت ​منى السابر والدة الفنانة ​حلا الترك،​ تفاصيل جديدة عن قضيتها مع ابنتها​، وذلك بعد انتهاء مدة المهلة الثانية التي منحها إياها القضاء البحريني لتجمع المبلغ المتنازع عليه وقيمته 53 ألف دولار.

وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر.. أشكرك يا الله لأنك دائما، وأتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل واللي نظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنة لابني عبدالله.. وأشكر المحامية الشيخة سلوى آل الخليفة على مساندتها لي وكرمها وطيبة أخلاقها ومواقفها النبيلة... وكل العاملين وكل طاقمها، سنين معاي تعبوا كثير أنا ممتنة لكم".

منى السابر تحتفل بحريتها

واختمت حديثها: "وأخيرًا بفضل الله زار الفرح دارك وانفك كربك الخلاص من حكم السجن لمدة عام".