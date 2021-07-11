/639958/عذبوها-بالنار-بعد-سجن-والدها--تفاصيل-حرق-طفلة-على-يد-أعمامها-ببولاق-الدكرور

حروق في جميع أنحاء الجسد، كانت تلك هي الإصابات البالغة التي توجهت على إثرها الطفلة«دولت» صاحبة الـ3 سنوات برفقة أمها إلى المستشفى في منطقة بولاق الدكرور، حيث اتهمت والدة الطفلة ضحية التعذيب، شقيق وشقيقة زوجها بتعذيب ابنتها عن طريق حرقها دون سبب معلوم دفعهما إلى ارتكاب تلك الجريمة في حق الضحية البريئة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل تعذيب طفلة تبلغ من العمر الـ3 سنوات ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

الأب المسجون

انتقلت أم الطفلة للإقامة في منزل أهلها بعدما تم سجن زوجها في قضية مخدرات، لتغلق مسكن الزوجية حتى عودة شريكها، ما ترتب على ذلك حصول أهل الزوج على الطفلة، حيث كانت تقيم رفقتهم في منزل الأسرة، ورغم حداثة عمر الطفلة إلاّ أنّ تعذيبها بالنار كان وسيلة «عمها وعمتها» لتأديبها.

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزةالمقدم محمد طبلية، بلاغًا من غرفة النجدة يفيد باستقبال أحد المستشفيات طفلة تدعى «دولت. أ.ح» تبلغ من العمر 3 سنوات، مصابة بعدة حروق متفرقة بأنحاء جسدها.

ضبط المتهمين

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى وبالفحص والمعاينة، أتضح صحة البلاغ، وأنّ المجني عليها« دولت» بالفعل تعرّضت إل عملية تعذيب بشعة.

وكانت استمعت جهات التحقيق إلى والدة الطفلة التي اتهمت أشقاء زوجها بالوقوف وراء الجريمة بحق نجلتها، وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أنّ الأقوال التي أدلت بها الأم صحيحة، وأنّ المجني عليها تعرّضت للتعذيب على يد « عمها وعمتها»،وبعد تقنين الإجراءات اللازمة وبإعداد الأكمنة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعةالتحقيق، وطلبت استكمال تحريات المباحث والاطلاع عليها للتحقيق مع الجناة.

وفي سياق اخر باشرت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع المتهمين بتعذيب طفلة ببولاق الدكرور، وتبين أنهما عمها وعمتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، عن أن والد الطفلة محبوساً على ذمة قضية إتجار في المخدرات، ووالدتها تقطن بمنزل أسرتها، وتركت الطفلة تعيش مع عمها وعمتها المتهمين.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بتعذيب طفلة على يد شقيقي والدها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الطفلة المعتدى عليها تدعى «دولت. أ. ح» وبها إصابات عبارة عن حروق بأماكن متفرقة بالجسد.