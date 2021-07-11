طريق الغاء خدمة فودافوان رسائل 90 دقيقة 

عانى عملاء شركة فودافون Vodafone من بعض الخدمات النصية الذي اعتبروها مزعجة لهم ومنها خدمة 90 دقيقة النصية من شركة فودافون مصر، ولهذا طلب عدد من عملاء فودافون عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معرفة كيفية إلغاء هذه الخدمة.

دوت الخليج الغاء خدمة 90 دقيقة من فودافون لالغاء خدمة 90 دقيقة النصية من شركة فودافون والمختصة بالأخبار الرياضية اطلب *90*0# خدمة عملاء فودافون مصر Vodafone Egypt لمعرفة تفاصيل استهلاك باقة فودافون مصر Vodafone Egypt اطلب #60* مجانًا لمعرفة الرصيد الحالى اطلب #7*60* مجانًا لمعرفة سعر المكالمة بعد نهاية كل المكالمة اطلب #9001* بـ 1 قرش لتجديد الباقة عن طريق تطبيق أنا فودافون أو اطلب #225* مجانًا

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