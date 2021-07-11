/639954/يورو-2020-تاريخ-مواجهات-منتخبي-إنجلترا-وإيطاليا

يخوض منتخب إنجلترا أول نهائي له منذ أكثر من نصف قرن، وذلك عند مواجهة إيطاليا في المباراة النهائية ليورو 2020، اليوم على الأراضي الإنجليزية، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا.

ويسعى منتخب إيطاليا للفوز بثاني ألقابه في أمم أوروبا بعد غياب 53 عاما، بعدما ظفر بلقبه الوحيد عام 1968، فيما تطمح إنجلترا للصعود لمنصات التتويج في اليورو لأول مرة.

أول نهائي لإنجلترا

ومع بلوغ الإنجليز نهائي اليورو لأول مرة على الإطلاق، ستخوض إيطاليا المباراة النهائية للمرة الرابعة على مدار تاريخها.

وهناك 3 منتخبات فقط نجحت في التتويج باللقب بعد خوض النهائي على أرضها، وهي إسبانيا (1964)، وإيطاليا (1968) وفرنسا (1984)، فيما خسر الديوك اللقب بمعقلهم عام 2016، كما هو حال البرتغال في 2004.

وحال نجحت إنجلترا في التفوق على الآزوري في نهائي اليورو 2021 فإنها ستصبح المنتخب الرابع المتوج باللقب على أرضه.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا

التقت إيطاليا ضد إنجلترا في 27 مباراة مختلفة على مدار التاريخ، حيث مالت الكفة قليلا للآزوري بفوزه في 11 مناسبة، فيما حقق الإنجليز الانتصار في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرا في مثلها.

رغم ذلك، يتفوق الأسود الثلاثة من ناحية الأهداف المسجلة في تلك المباريات، بواقع 33 هدفا، أكثر من إيطاليا بفارق هدفين فقط.

وتعود آخر مواجهة جمعت إيطالييا ضد إنجلترا إلى شهر مايو/ أيار 2018، حينما التقيا في مباراة ودية بملعب ويمبلي أيضا، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

أما آخر مباراة رسمية جمعت إيطاليا ضد إنجلترا فتعود لكأس العالم 2014 بدور المجموعات، حيث حقق الآزوري حينها الفوز بنتيجة 2-1.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا في اليورو

ولا تعد هذه المواجهة هي الأولى بين إيطاليا وإنجلترا في أمم أوروبا، لكنها الأولى بينهما في البطولة منذ نسخة 2012، حينما اصطدما في ربع النهائي، الذي شهد تفوق الأزرق بركلات الترجيح.

وسبقت تلك المباراة مواجهة أولى بينهما في اليورو عام 1980، شهدت أيضا فوز إيطاليا بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا في كأس العالم

لم يحقق المنتخب الإنجليزي أي فوز رسمي على إيطاليا منذ انتصاره بهدفين دون رد في ويمبلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1978، وهو الفوز الوحيد له بكل المواجهات الرسمية التي خاضها ضد الآزوري بمختلف المسابقات.

وعلى صعيد كأس العالم، التقى المنتخبان في نسخة 2014، التي شهدت أيضا انتصار الطليان بنتيجة 2-1، فيما جاءت المواجهة الأولى في مونديال 1990 وانتهت المباراة بذات النتيجة لصالح إيطاليا.