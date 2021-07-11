/639950/عاجل-حقيقة-تسريب-امتحان-اللغة-العربية-لـ-الثانوية-العامة

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تم تداوله لمجموعة من الأسئلة على السوشيال ميديا على أنها أسئلة ضمن امتحان اللغة العربية اليوم غير صحيح، مؤكدا أن تلك الأسئلة مفبركة، مضيفا:” هناك من قام بتأليف أسئلة وتم ترويجها على أنها صعبة ولكنها لم تأتي في امتحان اليوم”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تسريب أمتحان الثانوية العامة اليوم وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي” المذاع على قناة ” صدى البلد ”،:”هناك من في صالحة إثارة البلبلة وهناك من نشر امتحان قديم على أنه امتحان اليوم ليظهر وجود تسريب في امتحانات الثانوية ”. وطالب وزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي:” على أولياء الأمور أن يكونوا مطمئنين من سير امتحان الثانوية العامة والتأكيد على أن المقارنة بين الطلاب ستكون نسبية وليس بالنتائج المطلقة التي كانت تحدث مسبقا ”.

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