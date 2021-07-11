مدبولى يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال يونيو الماضى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو الماضى، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





وثمن رئيس الوزراء المجهودات التى تبذلها اللجنة الطبية خلال الفترة الماضية، وإيلاء اهتمام بالغ بالاستجابة للاستغاثات الطبية التى ترد إليها على الفور، مع تقديم سبل الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلاً عن توفير الأدوية.

وقال الدكتور حسام المصرى، بحسب ما جاء فى التقرير، إن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال شهر مايو الماضى فى الرصد والاستجابة لـ 622 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، كما تمكنت اللجنة من استصدار 138 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف التقرير أن اللجنة نجحت فى إنهاء إجراءات 262 عملية جراحية، وإصدار 14 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وتم إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ 63 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، فضلا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 46 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع الدكتور حسام المصرى، خلال التقرير: تم توفير الأدوية المطلوبة لإجمالى 81 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، كما تم رصد 7 منشورات كاذبة على صفحات التواصل الاجتماعى، وتم التعامل معها قانونياً.