سارة النحاس: الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بذوى القدرات فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - شاركت سارة النحاس عضو مجلس النواب، فى حفل وزارة القوى العاملة والهجرة، لتسليم 114 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.





وأشادت النحاس، فى تصريح لها، بجهود وزارة القوى العاملة فى توفير فرص العمل للجميع خصوصًا ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذه الفئة التى تحتاج إلى رعاية.

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر لـ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على جهوده لتوفير فرص عمل للشباب، والعمل على رفع مستوى الأفراد من خلال الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بشكل مستمر.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، سلم 114 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور وكيل الوزارة ياسر سعيد مدير المديرية.

كما سلم الوزير 10 شهادات مزاولة الحرفة بعد إتمام التدريب لأول دورة تدريبية من نوعها لذوى الهمم من الصم والبكم على مهنة صيانة التبريد والتكييف، وعددا من وثائق التأمين التكافلى على الحياة للعمال غير المنتظمة بالمحافظة استكمالا لتسليم الوثائق السابق تسليمها لشمول أكبر عدد من تلك الفئة بهذه الوثيقة.