/639946/تاريخ-أكبر-نتيجة-في-مواجهات-الأهلى-ومصر-المقاصة-قبل-مواجهة-اليوم

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة الجولة 18 والمؤجلة أمام نادي مصر المقاصة في السابعة من مساء غدا الأحد علي ملعب السويس.

ويرصد دوت الخليج أكبر نتيجة:

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلى ومصر المقاصة في شهر أبريل من العام 2014 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم 2013-2014 وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف حيث أحرز رباعية الفريق الأحمر كلا من عبد الله السعيد هدفين و كلا من محمود حسن تريزيجيه وعمرو جمال هدف بينما سجل هدف الفريق الفيومى الوحيد حسين السيد.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة اليوم، وجاءت كالأتي:

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون

خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.