/639942/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-مصر-المقاصة-والقنوات-الناقلة

يحل الأهلي ضيفاً على مصر للمقاصة بملعب الجيش بالسويس، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للقلعة الحمراء قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام في الدار البيضاء بالمغرب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعى لمواصلة مطاردة الزمالك من خلال الفوز بالمؤجلات وتذييل الفارق بينهما.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.

ويرفض موسيمانى فكرة إراحة الأساسيين أمام المقاصة لرغبته في مواصلة الانتصارات بالدورى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك المتصدر، وأدى الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا للمقاصة وينتظر أن يتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء.

ويقود فريق مصر المقاصة ضد الأهلي المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الجاري، في نهائي إفريقيا.