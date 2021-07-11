«الموظف اللي هيضر الأمن القومي هيتفصل من شغله » ..البرلمان يصوت علي 3تشريعات هامة بشكل نهائي غدا

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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي غدا الإثنين عقد جلساته العامة،لأخذ الرأى النهائي على عدد من مشروعات القوانين، منها:

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان غدا

1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض أحكام الخاصة بالقطن.

2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

اللائحة الداخلية للمجلس

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم ،تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت فى هذا الشأن من:

النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبا. النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبا. النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبا. النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبا.

قانون التحرش

2 - تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكان قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .

الاقتراحات

كما يناقش المجلس غدا، 41 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبات المقدمة من النواب، كما تناقش الاقتراحات المقدمة من كلامن :

1- العضو وحيد قرقر بشأن إنشاء مستشفي طوارئ لجراحات اليوم الواحد بمدينة جمصة السياحية محافظة الدقهلية. العضو أحمد خليل خيرالله بشأن تزويد مستشفي مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية بجهاز أشعة مقطعية .

3- العضو ابراهيم أبو شعيرة بشأن إعادة إصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.