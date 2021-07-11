/639928/مباريات-اليوم-الأحد-الموافق-الـ-11-من-يوليو

يشهد اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو، على علي مبارتين مرتقبتين في عالم الكرة المحلية والكرة العالمية، بين الأهلي ومصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة نهائي كأس أمم اوروبا، والتي ينتظرها الجميع منذ إنطلاق البطولة من الشهر الماضي.

ويرصد دوت الخليج أهم مباريات اليوم الأحد. مباريات الدوري المصري تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومصر المقاصة، في الساعة السابعة مساء، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز. مباريات يورو 2020 تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الإيطالي مع المنتخب الإنجليزي، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء نهائي بطولة يورو 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباريات اليوم الأحد.. الموافق الـ 11 من يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.