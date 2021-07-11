طلاب القسم الأدبى يستعدون لبدء امتحان اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - وتسمح اللجان للطلاب بالدخول بداية من التاسعة، لإجراء التفيش لمنع دخول أى تليفونات أو وسائل غش إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.
ويؤدى نحو 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات هذا العام، كما يشارك 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات.
وانطلقت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
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