حار رطب..تعرف على أخبار الطقس اليوم الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية فتنتشر شبورة المائية الخفيفة في الصباح على طرق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الإسكندرية 31 24 وادي النطرون 35 24 طنطا 34 25 شبين الكوم 36 25 دمنهور 33 25 بلطيم 32 24 مطروح 30 23 السلوم 31 23 سيوة 36 23 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 36 24 المنصورة 36 24 الإسماعيلية 38 23 السويس 37 25 العريش 33 24 رفح 32 23 رأس سدر 36 24 نخل 36 19 نويبع 37 27 طابا 35 23 كاترين 32 19 الطور 36 25 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 28 مرسى علم 36 27 الفيوم 38 24 بنى سويف 38 25 المنيا 38 24 أسيوط 38 25 سوهاج 39 26 قنا 40 26 الأقصر 41 27 أسوان 41 28 إدفو 41 28 أبوسمبل 41 29 الوادي الجديد 41 27 شلاتين 38 27 أبو رماد 38 26 حلايب 35 29 رأس حدربة 35 28

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