ارتفاع فى أسعار الفاصوليا..تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

/639929/ارتفاع-فى-أسعار-الفاصولياتعرف-على-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار اليوم فى السوق المصرية، بالمقابل سجلت الخيار البلدي، والفاصوليا ارتفاع جديد في أسعار اليوم اليوم الأحد ، ويقدم موقع دوت الخليج أسعار السلع بشكل يومي ليظل القارئ على دارية بأسعار السوق يومياً، والتي تنوعت ما بين التفاح المصري، الثوم، الكانتلوب، وورق العنب البلدي وجاءت كالتالي في سوق المصرية:

اسعار الخضروات ارتفاع سعر الخيار البلدي لـ2.5 -5 جنيه. سجل سعر كيلو البصل من 1.5-3 جنيه. وسعر البسلة من 3لـ5 جنيهات. ووصل البنجر إلى 4 جنيهات. استقرار سعر الطماطم ما بين 1.50 – 2.7 جنيهات. سجل سعر البطاطس من 3.25 -5.25 جنيهات. وارتفاع سعر الفاصوليا 4-6 جنيهات. وصل كيلو بامية من 8-13 جنيها. وسجل سعر الملوخية 2.5-5.5 جنيها. وبلغ سعر كيلو الثوم ما بين 20-30 كيلو. بينما بلغ سعر كيلو الكوسة من 2- 5.5 جنيه. وسعر الفلفل الرومي بـ4.50 جنيه. ووصل سعر كيلو القلقاس من 6 لـ9 جنيهات. وتراجع كيلو ورق العنب بلدي لـ13 جنيها. وسعر الليمون البلدي من 6-16 جنيهات وكيلو الباذنجان البلدي تراوح 1.5-2.5 جنيهات. أسعار الفاكهة اليوم: تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية من 9 لـ15 جنيها. وسجل سعر البرقوق 10-20 للكيلو. تراوح سعر الكانتلوب لـ 2.5-4.5 جنيهات. وبلغ كيلو الشمام 4-6 جنيها. سجل كيلو التفاح المصري 15 جنيهات. وصل سعر كيلو العنب الأحمر/ الأصفر لـ9 جنيهات. بلغ سعر المانجو البلدي من 8 لـ12 جنيها. وسجل سعر الخوخ العريشي 7 – 11 جنيها. بينما سجل كيلو المانجو العويسي ما بين 15-30 جنيها.

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