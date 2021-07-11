/639928/اليوم-منتخب-اليد-يواجه-ألمانيا-للإستعداد-لأولمبياد-طوكيو

يلتقي منتخب رجال كرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، اليوم الأحد، منافسه منتخب ألمانيا، ضمن منافسات بطولة ألمانيا الدولية الودية، لاستعدادت المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب كرة اليد يلتقي مع منتخب ألمانيا

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر لرجال كرة اليد، مع منتخب ألمانيا، ضمن منافسات بطولة ألمانيا للإستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو، في ظهر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق.

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباريات بطولة ألمانيا الودية، ضمن استعدادا للمشاركه في أولمبيات طوكيو 2021، والتقى منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في البطولة مع منتخب البرازيل، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 25/32.

انطلاق بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى ألمانيا

توجه منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية الودية، وذلك بعد أن أنهى معسكره في فرنسا، حيث شارك في بطولة فرنسا الدولية الودية، وتقام تلك المعسكرات ضمن استعداد المنتخب الوطني لكرة اليد للمشاركة في النسخة المقبلة من الأولمبياد والتي تقام في مدينة طوكيو باليابان، وتبدأ يوم 23 يوليو الجاري، وتنتهي 8 أغسطس.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لكرة اليد العديد من النجوم المميزين في عالم كرة اليد، ويأتي على راسهم علي زين، الذي انتقل إلى فريق برشلونة مؤخرا، قادما من فريق الشارقة الإمارتي، ويعد علي زين من أبرز لاعبي السلة في الفترة الحالية، كما تضم القائمة أيضا أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك، ويعرض دوت الخليج قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة في معسكر بطولة ألمانيا الدولية الودية، وتأتي القائمة كالتالي:

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.